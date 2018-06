Governo teme protestos contra preço da gasolina

O governo batizou de “primavera brasileira” o movimento dos caminhoneiros que parou o País nas últimas semanas em protesto contra os reajustes sucessivos do diesel. Na comparação com o que ocorreu no mundo árabe, o Planalto avaliou que no Brasil a principal ferramenta de mobilização foi o WhatsApp e não as redes sociais Facebook e Twitter, que revelam, ao contrário do aplicativo, quem são os líderes do levante. Ciente disso, o governo decidiu voltar sua atenção para a gasolina. Quer evitar perder novamente o controle das ruas.

Explosivo. O governo também continua apreensivo com o elevado preço do gás de cozinha. Mesmo assim, espaçou as reuniões do comitê de crise, que passam a ser semanais. Antes, eram diárias.

Senta e chora. Outra preocupação é com a explosão de violência em vários Estados. Ontem, mais de 20 ônibus foram incendiados em 17 cidades de Minas. O Planalto sabe que a violência está associada a milícias e facções, um problema ainda sem solução.

Não é hora. Com tanta agenda negativa, o governo cancelou a reunião do Conselho de Desenvolvimento Econômico e Social desta terça. Um interlocutor diz que não havia clima também pelas novas revelações no inquérito dos Portos.

Tá quase. O governo espera fechar nas próximas semanas a revisão do contrato de cessão onerosa de exploração do pré-sal. A medida pode garantir até R$ 100 bilhões com os leilões dos barris excedentes.

Deu match! As negociações com a Petrobrás são tocadas pelo ministro da Fazenda, Eduardo Guardia, que virou o novo queridinho do Planalto. Por lá se diz que foi a melhor surpresa da reforma ministerial.

Quem fala demais… Os convidados de Michel Temer, que serviu jantar árabe no sábado, estranharam as declarações do ministro Carlos Marun ao Canal Livre, da Band, de que Meirelles “não tem votos”.

N’outra vibe. Dizem que o discurso foi contrário às conversas daquela noite, quando Temer quis convencer o centrão a apoiar Meirelles. E não é a vice.

Silêncio… Uma decisão da Justiça de Rondônia será usada pela área jurídica do PT como precedente para tentar garantir a Lula o direito de gravar propaganda eleitoral enquanto o TSE não decidir sobre o registro de sua candidatura.

…gravando. Em 2012, o TRE em Rondônia permitiu a um candidato preso gravar seu programa eleitoral, “sob pena de restrição dos direitos políticos”.

Anota aí. A presidente do PT, Gleisi Hoffmann, nega que possa ser “plano B” de Lula se ele não disputar.

CLICK. A comunicação do governo apelou à imagem da primeira-dama, Marcela Temer, para divulgar agora o canal Vida da Criança, lançado em outubro do ano passado.

Muito prazer. O governador de São Paulo, Márcio França (PSB), recebeu uma pesquisa feita depois da greve que mostra que 72,9% dos eleitores do Estado não o conheciam. Candidato à reeleição, ele já identificou que esse é seu desafio.

Premonição. A operação da PF que flagrou esquema no Ministério do Trabalho revelou que dois grupos atuavam para fraudar a concessão do registro sindical. Um dos presos chegou a zombar da ala adversária. “Isso vai dar pijama listrado e capa de revista.” Deu.

PRONTO, FALEI!

“Olha, se o problema fosse o ‘desmembramento’, retire-se o termo. Não queremos diminuir o Ipea”, Raul Jungmann, Ministro da Secretaria de Segurança Pública, considerando positiva a emenda que vincula o Ipea a sua pasta.

COM NAIRA TRINDADE. COLABORARAM TÂNIA MONTEIRO, BRENO PIRES E ADRIANA FERRAZ

