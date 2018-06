Governo regulariza terceira comunidade quilombola

O governo federal oficializou a titulação de uma comunidade quilombola na Paraíba. Já é terceira titulada em pouco mais de um ano: o Quilombo dos Alpes, em Porto Alegre (RS), a de Lagoa Santa, na Bahia, e agora o Sítio da Vaca Morta, a 480 quilômetros de João Pessoa. Para o ministro de Direitos Humanos, Gustavo Rocha, trata-se de “um compromisso do governo para prosseguir com a política transversal e de reconhecimento desses territórios de valor ancestral”. O documento será publicado no Diário Oficial da União de amanhã, 11. (Naira Trindade)