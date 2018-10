Governo recua de antecipar transição

O governo recuou da decisão de antecipar a inauguração do centro do transição já na sexta-feira. O ministro Ronaldo Fonseca, da Secretaria Geral, que contou o plano à Coluna disse hoje que após a divulgação avaliou-se que a medida poderia indicar expectativa do governo em torno da eleição de Jair Bolsonaro (PSL), que lidera as pesquisas.

A última pesquisa Ibope mostra que Bolsonaro precisa crescer 12 pontos para vencer o pleito já no domingo. Fernando Haddad (PT) está em segundo lugar, seguido de Ciro Gomes (PDT).

Com baixa popularidade, o presidente Michel Temer está distante da campanha eleitoral. Ele chegou a gravar vídeos, mas para rebater acusações de candidatos ao seu governo. O centro de transição será instalado no CCBB em Brasília. Pelas regras, o eleito pode montar uma equipe dois dias depois do resultado da eleição.