Governo permitirá que empresas implicadas na Lava Jato disputem selo de ‘integridade’

O governo de Jair Bolsonaro decidiu abrir até para empresas implicadas na Lava Jato a possibilidade de receber no ano que vem o selo “Infra Mais Integridade”, certificação para boas práticas de governança e integridade institucional para o setor de infraestrutura de transportes terrestres.

Hoje, serão entregues os três primeiros selos da iniciativa do Ministério da Infraestrutura, que teve nove inscrições validadas. Neste ano, empresas enroladas com a Justiça, mesmo as que já assinaram acordo de leniência, foram vetadas. A CGU chegou a ser consultada num pente-fino de 60 dias feito para a escolha das premiadas.

Depois… A intenção do governo é sinalizar ao mercado avanços em maturidade institucional, uma espécie de arco de redenção dessas empresas. “Queremos acolher essas empresas”, diz Fernanda Costa de Oliveira, subsecretária de Conformidade e Integridade no MInfra.

…do caos. “Vamos aumentar o escopo e aceitar inscrições de empresas que firmaram acordo de leniência. Entendemos que há uma mudança de paradigma que incorpora nas estruturas dessas empresas ações de integridade”, diz Fernanda.

Quem leva. Nesta terça, 26, serão premiadas com o selo a KPE Engenharia; a Empresa Construtora Brasil (ECB); e a Camargo Corrêa Infra, criada em 2017, na esteira das denúncias da Lava Jato, depois da divisão da empreiteira.