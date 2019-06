O governo orientou o relator da MP da Liberdade Econômica, Jerônimo Goergen (PP-RS), a rejeitar 60% das 301 emendas apresentadas. Das 69 que suprimem trechos da proposta, só dá para acatar uma sem alterações.

Entre as rejeitadas, há uma do PSL pelo fim da cobrança da taxa de conveniência na compra de ingressos pela internet. Das de autoria do PT, devem ser acatadas 5.

A Comissão da MP da Liberdade Econômica será instalada nesta quarta-feira, 11.