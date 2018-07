Governo lança campanha para cegos nas redes sociais

O governo lança nesta sexta-feira, 6, a última campanha publicitária antes do início do período eleitoral. A ação, chamada de “Posts Cegos”, tem como principal objetivo promover e ampliar a inclusão nas redes sociais. A primeira peça vai tentar ajudar a deficientes visuais a visualizar o último momento do jogo entre Brasil e Itália na Copa de 1994.

A estimativa do governo é de que cerca de 6,5 milhões de brasileiros com deficiência visual não têm acesso às imagens de memes, vídeos importantes, notícias e selfies nas redes sociais. Por isso, os materiais serão publicados no Facebook e no Instagram para apresentar a mesma sensação para os dois públicos.

Produzida pelo secretário digital do governo, Wesley Santos a campanha quer ampliar a acessibilidade nas redes sociais. “Com o recurso da audiodescrição, tanto as pessoas com visão regular como aquelas que têm algum tipo de deficiência visual são impactadas da mesma forma”, diz. (Naira Trindade)