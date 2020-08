Governo federal vai comprar mais de 300 mil computadores

Em meio à pandemia, o governo federal vai abrir uma licitação para a compra de mais de 300 mil notebooks, monitores e desktops para servidores. Hoje, 47% dos servidores federais estão em teletrabalho. O valor de partida será de R$ 1,5 bilhão, e o edital deve sair em setembro.

Há uma expectativa de economizar cerca de R$ 420 milhões com a centralização da compra. “É um investimento. Computador já era o principal instrumento de trabalho da maioria de servidores. Com a pandemia, é ainda mais relevante”, disse à Coluna Cristiano Heckert, da Secretaria de Gestão, do ministério da Economia.

Com menos funcionários trabalhando presencialmente, o governo conseguiu economizar, até julho, mais de R$ 450 milhões em aluguel, luz, limpeza, etc. Isso já dá pra tapar o “buraco” dos computador, dizem.

