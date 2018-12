Governo destaca ações na segurança às vésperas de encontro de Moro com governadores

A 22 dias de encerrar o mandato, o presidente Michel Temer começou a divulgar um balanço de suas ações não apenas em comerciais de TV como também nas redes sociais. Um dos vídeos que já estão no ar (veja abaixo) destacam a criação do Ministério da Segurança Pública, comandado por Raul Jungmann. A propaganda diz que o governo “implantou o Plano Nacional de Segurança Pública, que define metas de redução de homicídios e recursos pros próximos anos vindos das Loterias e do BNDES”.

Na próxima quarta-feira, o futuro ministro da Justiça e Segurança Pública, Sérgio Moro, vai se reunir com governadores eleitos, em Brasília. Na pauta estarão as medidas de combate ao crime organizado. Em conversas reservadas, Temer — que deixa o governo sob intenso desgaste — tem dito que um dia ainda vão reconhecer o seu “legado” e não se cansa de destacar a melhora da economia. (Vera Rosa)