Governo de SP de olho no Vale do Ribeira

Depois da queda do Brasil no ranking do IDH e a um ano das eleições municipais,o governo de São Paulo vai realizar, na próxima quarta-feira, 11, uma rodada de debates sobre ações práticas de desenvolvimento para o Vale do Ribeira, uma das regiões mais pobres do Estado.

O evento é realizado pela Organização dos Estados Ibero-americanos (OEI)., depois de acordo firmado com as secretarias do Estado.

A ideia é capacitar o corpo técnico da Secretaria e apresentar um painel de controle, da secretaria, das políticas públicas na região. A procura dos técnicos foi tamanha que a organização mudou para um auditório com o dobro da capacidade, cerca de 150 pessoas, no Museu da Imagem e do Som (MIS).

Dentre os presentes, estarão o cônsul-geral de Portugal, Paulo Jorge Nascimento, a presidente do Todos pela Educação, Priscila Cruz, e o prefeito de Ribeirão Preto (SP), Duarte Nogueira.