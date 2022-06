Um indicativo de como anda o baixo cartaz do governo brasileiro no exterior, nenhum integrante da administração Jair Bolsonaro foi convidado a palestrar na 19ª Conferência Internacional de Segurança Alimentar, no próximo dia 29, no Rio. Não foi assim nas 18 edições anteriores.

Coluna do Estadão: No dia da prisão de Milton Ribeiro, governo pagou R$ 1,8 bilhão em emendas