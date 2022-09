Governo adia investimentos em cultura para 2023, mas não destina verbas no Orçamento

Coluna do Estadão

Embora o governo tenha editado duas medidas provisórias adiando para 2023 despesas com cultura das leis Paulo Gustavo e Aldir Blanc, os valores prometidos não estão na proposta orçamentária para o ano que vem.

CHEQUE SEM FUNDO. São previstos R$ 300 milhões para cada uma. Porém, só a Lei Paulo Gustavo previa R$ 3,8 bilhões para eventos no pós-Covid. A Aldir Blanc, mais R$ 3 bi. Para saírem do papel, ainda precisarão de padrinhos no Congresso, pois entraram nas verbas de emendas parlamentares.

