Governistas reclamam de aproximação do PT com Cláudio Castro e temem prejuízo para Bolsonaro

Apoiadores do presidente Jair Bolsonaro (PL) no Rio não estão gostando dos acenos que André Ceciliano, pré-candidato do PT ao Senado, tem dado ao governador Cláudio Castro (PL). Eles também acusam a base de apoio do governador de fazer campanha escondida para o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT).

“Atrapalha o Bolsonaro. Ceciliano é do PT e (por sua influência) a base do governo Castro está fazendo campanha para Lula, liderados pelo chefe de gabinete do governador que é petista de carteirinha”, declarou a deputada Clarissa Garotinho (União-RJ).

O chefe de gabinete do governador é Rodrigo Abel, que já foi presidente da Juventude do PT, mas não integra mais o partido.