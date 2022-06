Governistas querem mudar de assunto e colocam em ação ataque a governadores

O governo iniciou a semana com uma estratégia de comunicação para mudar de assunto, após a prisão do ex-ministro da Educação Milton Ribeiro e a revelação de áudios comprometendo Jair Bolsonaro. A Secretaria Especial de Comunicação da Presidência elaborou imagens-padrão, uma para cada Estado, na qual detalha recursos repassados a Estados desde 2019. As peças estão sendo usadas por pré-candidatos a governador, como o ex-ministro Onyx Lorenzoni (PL-RS), e por Flávio Bolsonaro (PL-RJ), que é responsável pela coordenação da campanha. Além de tentar trocar a pauta, a tática também ajuda a revigorar a rivalidade contra governadores após a sanção do projeto de lei que reduziu o ICMS de combustíveis e energia.

PRONTO, FALEI. Carlos Siqueira, presidente do PSB

“Não somos esses partidos que negociam cargos. Isso seria inadmissível”, disse, sobre a possibilidade de o PT oferecer ministérios em troca de apoio a Haddad.

CLICK. Felipe Salto, secretário da Fazenda de SP

Ao lado de André Martínez Fritscher, da divisão de gestão fiscal do BID, em seminário para discutir novas ferramentas de planejamento fiscal.

Sinais Particulares, por Kleber Sales. Jair Bolsonaro, presidente da República (PL)