Governadores vão a Pacheco por redução de tarifas via reforma tributária

Governadores querem buscar, via reforma tributária, uma alternativa para evitar as altas dos preços de combustíveis, gás de cozinha e energia elétrica. Tema que tem sido motivo de embates entre Jair Bolsonaro e os chefes dos Executivos estaduais, as tarifas estão entre os assuntos que serão levados hoje ao presidente do Senado, Rodrigo Pacheco (DEM-MG), por membros do Fórum Nacional de Governadores.

De acordo com Wellington Dias (PT-PI), “há uma proposta em que os Estados estão dispostos a ter uma forte redução na tributação”.

Ação. “É uma proposta de 27 Estados que acaba com a bitributação e a tritributação, com a guerra fiscal, e cria um fundo com recursos dos próprios Estados para o desenvolvimento de regiões menos desenvolvidas”, afirma Dias.

Juntos. Oito governadores estarão presencialmente no encontro com Pacheco. Além da questão tributária, eles vão tratar do combate à covid-19. Pedirão apoio para a aprovação na Anvisa das vacinas Butanvac e Sputnik, além da autorização definitiva para fabricação da AstraZeneca com IFA produzido no Brasil.

Diz… Um grupo de empresários e banqueiros sabatinou João Doria em conversa virtual recente. O encontro durou cerca de uma hora e meia e deixou evidente que a maior preocupação neste momento é com a retomada do crescimento.

…aí. Os empresários se mostraram decepcionados com promessas não cumpridas pelo governo federal. O governador de São Paulo se comprometeu com a realização de reformas e com a busca de um ambiente político favorável ao crescimento econômico.

Política de… Roberto Freire, presidente do Cidadania, fez resumo do barulho que a esquerda promoveu nas redes sociais pelos cinco anos do impeachment de Dilma Rousseff. Em balanço do período, o PT aproveitou para criticar reformas e teto de gastos.

…retrovisor. “O tal balanço do impeachment é o embrião do programa de governo do PT. Eles têm um imenso passado pela frente. Total atraso. Busquemos uma alternativa”, disse Freire.

Xi… Estrategistas do setor produtivo já trabalham com um cenário de apagão no início do próximo verão.

Vai doer… A autarquia municipal de trânsito de Ponta Grossa, uma das maiores cidades do Paraná, propôs um reajuste de 94% no valor da tarifa de ônibus, que chegaria a R$8,35.

…no bolso. A prefeitura ainda não bateu o martelo no novo preço, mas justificou que a pandemia reduziu significativamente o número de passageiros.

2013… O Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor considera a proposta “absurda”, mas faz um alerta: a pandemia agravou os problemas de mobilidade urbana no País e a tendência é que o tema faça aparecer mais ideias “inexequíveis” como essa.

…feelings. “Em algumas cidades o serviço parou, em outras contratos foram rompidos e em outras houve precarização”, disse Rafael Calabria. Entre capitais, a tarifa mais alta hoje é a de Porto Alegre: R$ 4,8o.

PRONTO, FALEI!

Cid Gomes (PDT-CE), senador

“MPs devem ser publicadas por relevância e urgência. Bolsonaro já publicou 196, a maioria sem relevância ou urgência”, após Congresso rejeitar mais uma MP, agora a da minirreforma trabalhista.