Governadores “tem que colocar a cara” na discussão do ICMS, dizem senadores

A cúpula do Senado questiona a ausência de governadores no debate sobre a proposta do teto do ICMS – eles mandaram secretários para a reunião com Rodrigo Pacheco (PSD-MG). Senadores avaliam que é preciso que os governadores “coloquem a cara” no debate.

CADÊ ?. Parlamentares esperam a aparição deles até a próxima semana. Do contrário, já avisaram que não arcarão sozinhos com o desgaste de vetar medida que pode baratear preços de gasolina e luz