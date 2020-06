Governadores querem participação de Pazuello

O Fórum Nacional de Governadores enviou ofício para Eduardo Pazuello pedindo que o ministro coordene a compra de medicamentos de UTI, atualmente em falta nos Estados. Eles não querem repetir o episódio da compra de respiradores, no qual cada governador atuou de uma forma e pipocaram suspeitas de irregularidades. Há entendimento de que não há nos Estados expertise ou estrutura para a rápida realização desse tipo de compra, ainda mais no mercado internacional. Querem, portanto, que a Saúde se responsabilize pela “missão”.

Direto… “Solicitamos os bons préstimos de Vossa Excelência no sentido de coordenar as ações necessárias no âmbito do Ministério da Saúde para obtenção emergencial e distribuição dos medicamentos”, diz trecho do documento.

…e reto. O fórum recomenda “compra centralizada no mercado nacional ou aquisição, por intermédio da Organização Pan-Americana de Saúde (Opas), no mercado internacional”.

Na cara… O trecho da transposição do Rio São Francisco, inaugurado ontem por Jair Bolsonaro no Ceará, estava praticamente concluído já no final de 2018 (gestão Michel Temer), segundo o então ministro da Integração Nacional, Pádua Andrade.

…do… “Na nossa gestão, estavam concluídos 95%. Faltava a manutenção e deu problema em um dique, que não tivemos tempo de consertar, mas a obra estava avançada”, disse à Coluna.

…gol. O ex-ministro, porém, não deixou de elogiar “todos os funcionários, ministros e presidentes que por lá passaram”, ressaltando a importância das obras.

Ops. A cerimônia de inauguração causou aglomeração: tanto em Penaforte, onde foi o evento, quanto em Juazeiro, onde pousou o avião presidencial.

Com luva… Camilo Santana, em uma publicação nas redes sociais, agradeceu a Lula, Ciro Gomes, Dilma, Temer e Jair Bolsonaro pela obra. Quem conhece o estilo discreto do governador petista do Ceará viu recado: “Só após superarmos este grave momento de pandemia, deverei voltar ao local da transposição”.

Casal… Marido da deputada federal Carla Zambelli (PSL-SP), Antonio Aginaldo de Oliveira vem recebendo estímulos de amigos para ser candidato no Ceará daqui a quatro anos.

…2022. O assunto foi discutido em jantar recente, em Fortaleza, com a presença de Carla Zambelli, que sonha disputar o Palácio dos Bandeirantes. Aginaldo Oliveira comanda a Força Nacional e é coronel da reserva da PM cearense. A ideia é que ele concorra ao governo do Ceará, na sucessão de Camilo Santana (PT), ou a federal.

CLICK. O ex-ministro Gilberto Gil ganhou de aniversário (78 anos) vídeo com depoimentos de artistas. Nas redes, suscitou debate sobre o atual descaso com a Cultura.

Limpeza. Enquanto Marcos Penido, secretário de Infraestrutura de SP, comemorava a aprovação do novo marco do saneamento na assinatura da renovação do contrato da Sabesp com a prefeitura de Cotia, o prefeito Rogério Franco (PSD) festejava a despoluição do rio que dá nome à cidade: investimentos da ordem de R$ 952 milhões.

Seriado. No mundo jurídico, a entrevista de Frederick Wassef à Veja reforçou alguma semelhança do ex-advogado de Flávio Bolsonaro com o personagem Saul Goodman, do seriado Better Call Saul (Neflix).

Fábio Trad, deputado federal (PSD-MS): “Qual a serventia de ostentar um título que não possui? Não passa pela cabeça que alguém vai desmentir?”, sobre a polêmica do currículo de Carlos Decotelli.

COM REPORTAGEM DE ALBERTO BOMBIG E MARIANNA HOLANDA.

