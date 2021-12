Governadores querem agilizar testes e uso emergencial de remédios para covid-19 no Brasil

Depois da vitória, agora garantida pelo Supremo, na adoção do passaporte da vacina em todo o País, os Estados já têm nova prioridade para a virada de ano no combate à pandemia da covid-19. Além de reforçar a necessidade da vacinação (ciclo completo), o Fórum de Governadores iniciou conversas com o Ministério da Saúde e com a Anvisa para tentar agilizar testes no Brasil e obter autorização para uso emergencial dos medicamentos paxlovid (Pfizer) e molnupiravir (MSD), que têm tido resultados animadores em pesquisas no exterior para o tratamento da doença. O grupo tratou recentemente do tema com o Conselho Nacional de Saúde e tem a Fiocruz como parceira na empreitada

VÁCUO? A prevalência do bom senso e do respeito à ciência, a despeito das orientações truncadas vindas do governo federal, tem deixado governadores à vontade para, cada vez mais sem cerimônia, assumirem as rédeas no combate à pandemia da covid-19 no País.

PASSOS. Do governador Wellington Dias (PT-PI), coordenador do fórum: “O Ministério da Saúde precisa ser proativo, não esperar iniciativa de laboratórios, garantir orientações e regras de prevenção, imunização e abrir caminho para usar medicamentos eficientes contra a covid-19”.

LOGO MAIS. Os Estados discutirão ações e medidas para tentar fazer voltar a um nível elevado a vacinação contra outras doenças, como varíola, poliomielite, H1N1 e influenza. O País não atingiu as últimas metas de cobertura de vacinas infantis disponíveis no PNI.

DEU ZEBRA. A mãe, os filhos e os irmãos de Katia Abreu (PP-TO) foram pessoalmente à votação do Senado que escolheu o representante da Casa no TCU. A senadora contabilizava 43 votos e a família tinha certeza da vitória. Quem levou a melhor, como se sabe, foi Antonio Anastasia (PSD-MG).

CLICK. João Doria, governador de São Paulo (PSDB)

Na primeira visita a Brasília após as prévias tucanas, presidenciável se reuniu com Roberto Freire, do Cidadania, e falaram sobre união em 2022.

FOTO DO VOTO. Flávio Bolsonaro (PL-RJ) sacou o celular do bolso no meio da votação para o TCU e fotografou sua escolha. Teria sido para prestar contas a Fernando Bezerra (MDB-PE)? Os aliados do agora ex-líder do governo dizem que não.

UNIÃO FEMININA. A bancada feminina da Câmara fechou questão a favor do nome de Soraya Santos (PL-RJ) para a vaga da Casa no TCU. Segundo a coordenadora das parlamentares, Celina Leão (PP-DF), a ideia é garantir ao menos uma mulher no tribunal. Se ganhar, Soraya substituirá Ana Arraes.

FEDERADOS. PV, PSB e PCdoB tiveram reunião importante nesta quarta-feira, 15, e avançaram rumo à formação da federação. Falta fisgar o PT. Segundo apurou a Coluna, os petistas abordarão o assunto internamente ainda nesta semana.

CAPITÃO TOXINA. É unanimidade entre os políticos mais experientes do Congresso: a pesquisa Ipec mostra Jair Bolsonaro se transformando em um candidato radioativo devido ao seu alto grau de rejeição.

SINAIS PARTICULARES (por Kleber Sales). Jair Bolsonaro, presidente da República

ANZOL. Paulinho da Força quer se encontrar com Geraldo Alckmin ainda nesta semana: quer fisgar de vez o ex-governador para o Solidariedade.

PRONTO, FALEI! Marina Silva, ex-ministra do Meio Ambiente

“A investigação contra Ciro e Cid Gomes tem cronologia oportunista e sem efetividade investigativa. Demonstra o uso da força do Estado para fazer luta política.”