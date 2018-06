Governadora de RR se reúne hoje com Rosa Weber para tratar de venezuelanos

A governadora de Roraima, Suely Campos (PP), tem audiência hoje com a ministra Rosa Weber, relatora da ação que pede o fechamento da fronteira com a Venezuela. Participam também da reunião, às 19h, o advogado Marcelo Mendes, o prefeito do Pacaraima, Juliano Torquato e Giuliana Castro.

O presidente Michel Temer e a Procuradoria-Geral da República se manifestaram contra a medida proposta pelo governo do Estado. Uma solução em estudo é a Advocacia Geral da União (AGU) instalar uma câmara de conciliação para se buscar um consenso.

A chefe da AGU, Grace Mendonça, também vai procurar a ministra Rosa Weber para dizer que o órgão aceita mediar o conflito. A eventual instalação da câmara, contudo, dependerá da aceitação do governo estadual. A procuradoria de Roraima analisa se aceita ou não a entrada da AGU no caso.

Desde que se agravou a crise na Venezuela, Roraima tem recebido milhares de venezuelanos que fogem daquele País em busca de comida, trabalho e melhores condições de vida. (Naira Trindade e Andreza Matais)