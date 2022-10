Governador em festa após queda de ponte vira assunto na campanha do AM

Imagens do governador do Amazonas, Wilson Lima (União), em uma festa com o cantor Belo, em Manaus, no último domingo (9), viraram assunto na campanha eleitoral no Amazonas. Lima tenta a reeleição contra Eduardo Braga (MDB).

Um vídeo em que o governador aparece jogando dominó em uma das mesas passou a circular em grupos de WhatsApp de amazonenses nos últimos dias. A festa, segundo relatos, ocorreu na casa do empresário Marcelo Alex, ex-secretário extraordinário do seu governo.

O evento ocorreu um dia após a queda da segunda ponte no Amazonas no intervalo de duas semanas. A primeira cedeu no dia 28 de setembro, matando 4 pessoas. A segunda, que já estava interditada, veio abaixo no sábado, dia 8.

Os comentários críticos que circulam com as imagens atribuem a problemas de gestão do governador a falta de solução para a queda das pontes, que ficam na BR-319, recentemente reformada no governo Jair Bolsonaro. Na última segunda (10), o Estado do Amazonas declarou emergência em três municípios em razão dos incidentes.

No final da noite de sábado, Lima informou em post nas suas redes sociais que havia entrado em contato com o ministro de Infraestrutura, Marcelo Sampaio, e que uma equipe do governo federal chegaria no domingo para avaliar como resolver o caso.

Procurada para comentar as imagens, a assessoria do governador não quis se manifestar.

Assista ao vídeo: