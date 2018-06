General do Exército diz que “ministro que muda de opinião é comparsa”

O general da reserva Paulo Chagas também usou as redes sociais para se manifestar sobre o julgamento do ex-presidente Lula. Pelo Twitter, ele mandou um recado para os ministros do Supremo. “Ministro que muda de opinião para beneficiar criminoso, não é Ministro é comparsa!”, escreveu o general. “Corte que muda de decisão para beneficiar criminoso, não é Corte é quadrilha!”, complementou.

O Supremo julga hoje o HC do ex-presidente Lula, que pode livrá-lo da pena de prisão em regime fechado imposta pelo TRF-4. Lula foi condenado no caso do triplex do Guarujá. O ministro Gilmar Mendes, por exemplo, votou pela concessão do HC, mudando seu entendimento sobre prisão após condenação em segunda instância.