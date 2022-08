Garcia leva mais aliados a debate da Band e concorrentes reclamam

A torcida de Rodrigo Garcia (PSDB) era a mais ruidosa e também a mais numerosa na plateia da Band, o que despertou críticas dos concorrentes. Os gritos interromperam Fernando Haddad e um membro da campanha de Poit ameaçou abordar o que considerou desequilíbrio numérico no ar.

AMPLO. A Band informou que cerca de 300 pessoas assistiram ao debate no estúdio, usado no programa do Faustão, e foram distribuídos 20 convites por partido. Aliado de Garcia (PSDB), Milton Leite (União) atribuiu a vantagem à coligação com dez siglas.

Sinais Particulares, por Kleber Sales. Rodrigo Garcia, governador de São Paulo (PSDB)