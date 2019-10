‘Gaeco’ da Lava Jato é opção para Dallagnol

Procuradores da Lava Jato em Curitiba acreditam que Deltan Dallagnol poderá se candidatar ao cargo de procurador regional, para atuar na segunda instância do Ministério Público Federal, caso a força-tarefa seja substituída por um grupo permanente de investigação, nos moldes do “Gaeco”. Esta seria a “saída honrosa” para Dallagnol do front da Lava Jato sem que sua decisão indique “desistência” ou “abandono” das investigações após a divulgação de conversas privadas dele e de integrantes de sua equipe com o então juiz Sérgio Moro.

Data. A estimativa dos próprios procuradores é que a temida força-tarefa na capital paranaense cumpra sua missão num prazo “menor que um ano”.

Modelo. A ideia tem inspiração nos Grupos de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado (Gaeco) dos MPs estaduais e os argumentos são de que todo o trabalho e a expertise da Lava Jato nos últimos cinco anos não podem ser perdidos com a desmobilização da força-tarefa.

Desanuviar. Dallagnol tem sido aconselhado a avaliar a promoção, hipótese revelada pelo Estado. Um integrante do MPF diz que um dos argumentos apresentados a ele é a necessidade de “distensionamento” do cenário político e do próprio sistema de Justiça.

Na balança. O procurador estaria sensibilizado com o “ganho pessoal” da medida, mas se preocupa com a mensagem que ela transmitirá. A decisão pela promoção cabe ao Conselho Superior do Ministério Público Federal, presidido pelo novo procurador-geral da República, Augusto Aras.

Como luva. A operação da PF contra Luciano Bivar renovou no clã Bolsonaro a esperança de um afastamento dele do comando do partido. Questionado sobre o que muda, Eduardo Bolsonaro respondeu: “Vamos dar tempo ao tempo”.

Harmonia. O deputado Alex Manente (Cidadania-SP), autor da projeto sobre prisão em segunda instância, não vê a inclusão na pauta da CCJ como conflito com o Judiciário. “O STF vai analisar o assunto pela segunda vez em dois anos. É sinal de que o Legislativo precisa pôr fim às lacunas.”

Tabata… Na próxima semana, a Executiva do PDT iria fazer de conta que começaria a resolver a situação de Tabata Amaral, enquanto a deputada por SP continuaria fingindo aguardar a decisão para decidir seu futuro na política.

… se cansou. Porém, até a estátua de Leonel Brizola em Porto Alegre sabia que não havia mais clima para ela permanecer no PDT: a intenção deliberada da cúpula partidária era desgastar a deputada empurrando o caso com a barriga. Tabata se cansou do jogo e foi à Justiça pelo mandato.

CLICK. O papa Francisco perguntou ao vice-presidente Hamilton Mourão quem foi o melhor: Pelé ou Maradona. “Saí-me diplomaticamente: os dois!”, relatou Mourão.

Vamos… O presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia, vai acelerar a análise do Plano Mansueto, enviado em junho pelo governo para socorrer Estados e municípios.

…adiante. A pedido dos governadores, Maia decidiu levar a discussão diretamente ao plenário, sem passar por comissão. em seu parecer, André Figueiredo sugeriu facilitar empréstimos para os Estados com rating B. Como veio a proposta, eles tinham mais exigências do que os com rating C, mais endividados.

COM REPORTAGEM DE JULIANA BRAGA, ALBERTO BOMBIG E EDUARDO KATTAH.