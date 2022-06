Em conversa com o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco (PSD-MG), e parlamentares, o presidente do STF, Luiz Fux, tirou o corpo fora sobre a origem da PEC do Quinquênio. No encontro, na terça, Fux disse que a proposta surgiu no Senado, não no Supremo, mas que respeita a iniciativa.

