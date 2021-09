Fusão DEM-PSL pode turbinar ‘terceira via’ para 2022

Coluna do Estadão

Já “na pista” para 2022, Henrique Mandetta (DEM) está perto de ganhar fôlego novo entre os presidenciáveis da “terceira via” se for confirmada a fusão DEM-PSL. Sabedor de que a vaga de candidato não está garantida, o ex-ministro da Saúde trabalha duro para aumentar sua taxa de conhecimento, marcando presença em atos e debates como presidenciável. Os dois partidos têm reunião marcada para terça-feira, 21, com o objetivo de começar a “dar uma cara” à nova agremiação política, do nome às cores. A tendência é de que seja mantido o número 25.

Calculando… Além de encaminhar pesquisas testando nomes, a reunião servirá para alinhar possibilidades quanto a 2022. Dirigentes entendem que recursos e tempo de TV serão poderosos atrativos para construir uma terceira via em alternativa a Lula e Bolsonaro.

…passos. A depender dos resultados das pesquisas, não estará descartada a possibilidade de abrir mão de uma candidatura própria ao Planalto para apoiar outros nomes de centro.

Quem é quem. O DEM controlará 10 Estados; o PSL, 17. Luciano Bivar deverá mesmo ser mantido como presidente; ACM Neto, como secretário-geral.

Timing. Organizadores do ato contra o governo Bolsonaro marcado para 2 de outubro esperam aproveitar o “calor” da fase final da CPI da Covid, no Senado, para encher as ruas.

Timing 2. “Unificando os protestos dos partidos de oposição, demos um grande passo para livrar o Brasil deste governo desqualificado”, diz José Luiz Penna, presidente do PV. “Precisamos atrair o DEM, o PSD, o MDB e o PSDB.”

Com… Consultor da CBF, Mario Rosa contesta nota publicada pela Coluna na sexta, 17, informando que o vice-presidente da entidade Gustavo Feijó tem utilizado a proximidade com o relator Renan Calheiros (MDB-AL) para evitar a convocação de Marco Polo Del Nero na CPI da Covid.

…a… “Dizer que o vice-presidente Feijó está defendendo interesses na CPI da Pandemia é fofoca de quem não conhece a política de Alagoas e desonra a seriedade da CPI. São as raposas falando das uvas”, diz.

…palavra. Segundo ele, Feijó também diz mesmo é ser próximo de Arthur Lira, rival de Renan em Alagoas. Del Nero é ex-presidente da CBF.

Verbas. Prefeitos da região metropolitana de Porto Alegre dizem que o governo de Eduardo Leite (PSDB-RS) reduziu, por meio do programa Assistir, o repasse de recursos a hospitais vinculados ao SUS.

Contas. Em nota, 14 prefeitos do consórcio Granpal afirmam que, apesar de o governo estadual ter intenção de aumentar o aporte de 169 instituições de baixa complexidade, outras 56, de média e alta, perderiam mais de R$ 205 milhões.

Chapa… Tabata Amaral (SP) ingressou no PSB justamente no momento em que o partido avança na consolidação de uma frente com o PSD para concorrer ao Bandeirantes, tendo Geraldo Alckmin como candidato.

…forte. No próximo dia 25, Márcio França, cacique do PSB-SP, estará em evento ao lado de Alckmin e Paulo Skaf em Cajamar.

Kim Kataguiri (DEM-SP), deputado federal

“Mesmo com a Anvisa falando que não tem evidências para paralisar vacinação de adolescentes, o Ministério resolveu fazer isso mesmo assim só por causa do “sentimento” do Bolsonaro. Incompetência”.