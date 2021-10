A fusão com o DEM para formar o União Brasil azedou as negociações do PSL com o MBL para o ingresso em peso de integrantes do movimento no partido.

Sem clima com o comando paulista do DEM, que expulsou do deputado estadual Arthur do Val em 2019, a tendência é que o MBL fique no Patriota, que pode receber Kim Kataguiri, Rubinho Nunes e outras lideranças ligadas ao movimento.