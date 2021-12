Fundão eleitoral fortalece ‘oligarquias políticas’ nos partidos, diz Paulo Hartung

A aprovação do fundão de R$ 4,9 bilhões reacendeu a discussão sobre democracia interna nos partidos. Lideranças do centro como o ex-governador Paulo Hartung (ES) têm monitorado a má repercussão da cifra e apontado o efeito da dinheirama no fortalecimento de “oligarquias políticas”. “O valor gera indignação e, além disso, vai para partidos que não têm democracia interna, que são arranjos com donos. Injetar dinheiro assim é sancionar uma oligarquia política. Amigos do dirigente da sigla receberão mais que outros. Essa distribuição aleatória deforma o sistema político. Some isso às emendas impositivas e você cria um muro quase intransponível para renovar a política”, disse à Coluna.

RUMO. O debate que Hartung tem proposto é de manter a minirreforma política e o efeito dela na diminuição do número de partidos e realinhar o foco da atenção do fundão para sua operação, não apenas no valor, além de atentar para a democracia interna das siglas.

MENSAGEM… Em entrevista ao canal do YouTube do jornalista Carlos Alberto Di Franco, Sérgio Moro (Podemos) aproveitou o clima de fim de ano para falar em “união” dos candidatos da chamada terceira via no “combate aos extremos”. “Temos que nos unir sim para construir um futuro melhor.”

…DE FIM DE ANO. “Este momento de Natal e ano-novo é um período de reflexão, em que as pessoas se sentam com suas famílias, seus amigos. Elas precisam começar a refletir que tipo de País querem. Sem tratar um ao outro como inimigo”, afirmou Moro ao jornalista.

CLICK. Giovani Cherini, deputado federal (PL-RS)

Nos preparativos para as festas de fim de ano, vice-líder do governo na Câmara registrou parada em uma banca de melancias na BR-386, em Tabaí.

DEU BUG. Os comentários de Olavo de Carvalho sobre a possível dificuldade de Bolsonaro num eventual segundo turno em 2022 e sobre ter sido usado como “poster boy” pelo presidente deixaram bolsonaristas desnorteados. Como qualquer um que critica o presidente, claro, Olavo (até ele!) foi tachado de comunista por parte da claque barulhenta.

DEU BUG 2. Enquanto algumas lideranças do bolsonarismo partiram para o contra-ataque (Carla Zambelli, por exemplo, falou em “desinformação” por parte de Olavo), outros tentaram botar panos quentes, sem contrariar o discurso derrotista do guru: “Olavo está certo sobre 2022. Não podemos nos acomodar, veja o Chile”, disse Frederico d’Avila à Coluna. “Comunista? Vocês estão loucos?”, disse Abraham Weintraub.

VIXE. Não se concretizou, ao menos por enquanto, a expectativa do Podemos de aumentar seu número de filiados com o “chamariz” Sérgio Moro, que chegou no mês passado à sigla. O número de adeptos do partido chegou a 408.033 em outubro e caiu para 407.975 em novembro, de acordo com dados do Tribunal Superior Eleitoral

ESCOLINHA… O senador sergipano Alessandro Vieira, do Cidadania, é o personagem de hoje na retrospectiva da Coluna com as melhores ilustrações publicadas neste ano sobre os presidenciáveis de 2022.

…DO AZIZ. O parlamentar soube aproveitar a CPI da Covid. Com respostas e dados na ponta da língua, encarnou o personagem Seu Ptolomeu, da Escolinha do Professor Raimundo, ou melhor, da “Escolinha do Professor Omar Aziz”.

SINAIS PARTICULARES (por Kleber Sales). Alessandro Vieira, presidenciável do Cidadania.

PRONTO, FALEI! Rui Costa (PT), governador da Bahia

“Desastre promovido pelo governo é tão grande que precisamos de esforço de todos para superá-lo. É tarefa de muitos fazer uma grande concertação nacional.”