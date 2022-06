Funai diz que Xavier foi a terras indígenas, mas não explica ausência das viagens no Portal da Transparência

Após a divulgação da informação pela Coluna de que Marcelo Xavier, presidente da Funai, não visitou terras indígenas desde 2019, segundo levantamento no Portal da Transparência, a assessoria do órgão entrou em contato para informar que ele foi, sim, a esses territórios, com registros de dez viagens. A Funai não diz, porém, por que as viagens não estão registradas no portal oficial de informações, mantido pela CGU, como manda a lei.

A Funai listou dez compromissos de Xavier em territórios indígenas, entre setembro de 2019 e março de 2022. Em quatro deles, o delegado da PF participou de eventos para incentivar a produção extrativista em áreas demarcadas, como uma visita à etnia Bakairi, na Terra Indígena Santana, em Nobres (MT), onde a Funai fornece maquinário para a produção de arroz.