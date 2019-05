Frota questiona no PSL nomeação de Eduardo Bolsonaro para presidência do partido em SP

Alexandre Frota vai questionar na Executiva Nacional a indicação de Eduardo Bolsonaro à presidência do diretório estadual, porque a bancada não teria sido consultada. A líder do governo, Joice Hasselmann, deve subscrever.

Depois de trocarem farpas nas redes sociais, o ex-ator se defendeu da acusação de Eduardo de que seria “caroneiro”: “Quando o pai dele era motivo de riso, quem estava viajando o País éramos nós”.

Frota disse ainda que se filiou ao PSL por causa da família Bolsonaro, mas não conteve críticas a Eduardo, que diz ser uma pessoa “que não conversa com nenhum dos deputados, passa sempre apressado, com a cara no telefone e cercado de seguranças”.