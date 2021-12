Frente tenta levar para o plenário regulamentação definitiva da telemedicina

A Frente Parlamentar Digital, presidida por Luisa Canziani (PTB-PR), reuniu assinaturas para tirar a regulamentação da telemedicina da Comissão de Seguridade Social e levá-la diretamente até o plenário da Câmara dos Deputados, com um pedido de urgência. A ideia é tornar a modalidade uma ferramenta permanente por causa da grande adesão dos brasileiros a ela. Segundo a Associação Brasileira de Planos de Saúde (Abramge), entre abril de 2020 e agosto deste ano, foram ao menos 4,2 milhões de teleatendimentos no País. Ainda existe pressão por parte de entidades que representam profissionais de saúde para segurar a tramitação do texto, sob alegação de perda financeira de categorias com as consultas online.

DIGA 33. O Congresso aprovou, e o presidente Jair Bolsonaro sancionou, a permissão do uso temporário da telemedicina (durante a pandemia da covid-19) em abril de 2020.

AINDA PULSA. Relator da PEC da prisão após condenação em segunda instância, o deputado Fábio Trad (PSD-MS), afirma estar seguro de que a comissão especial que analisa o tema na Câmara seguirá existindo no próximo ano. Ele pretende manter o mesmo texto, mas precisará traçar uma estratégia para vencer a forte resistência à matéria no Congresso.

CLICK. João Roma, ministro da Cidadania

Jair Bolsonaro sobrevoou com seu ministro a área atingida por fortes chuvas no sul da Bahia: “tragédia que tem afligido nosso povo”, afirmou Roma.

ESTRATÉGIA. As recentes demonstrações de adesão total ao bolsonarismo que Marcelo Queiroga tem dado possuem explicação, dizem aliados e adversários do ministro na Paraíba: o governador João Azevêdo (Cidadania) demonstra bom vigor nas pesquisas.

ELE… O retorno de Eduardo Cunha à Câmara dos Deputados virou assunto nos muitos convescotes de Brasília neste final de ano. A amigos, o ex-deputado tem dito que ele próprio não será candidato: pretende se dedicar à campanha da filha Danielle Cunha. A publicitária disputaria uma vaga na Casa pelo União Brasil.

…VOLTARÁ? Porém, se mudar de ideia, Cunha já sabe qual será o mote de sua campanha: a volta daquele que “tirou o PT do poder”. Segundo seus amigos, o ex-presidente da Câmara está agora com a ficha limpa para disputar eleições.

SINAIS PARTICULARES (por Kleber Sales), Geraldo Alckmin, ex-governador de São Paulo

BOM RAPAZ. Com Geraldo Alckmin cortejado por vários partidos, aliados dele não se cansam de citar a definição que Cláudio Lembo fez do ex-governador: “É o genro que toda a sogra queria ter.” Esse perfil “bom moço” está em falta nos tempos de radicalização.

TIME. Está com clima de centro de treinamento esportivo o último evento do ano do RenovaBR para os 150 alunos deste 2021, em hotel da Grande São Paulo. Até o menino Bruninho, torcedor do Santos hostilizado por ganhar camisa do time adversário, está entre os convidados confirmados.

TIME 2. Em pauta, as mulheres na política, com participação da senadora chilena Carolina Goic, e da deputada argentina Cornelia Schmidt-Liermann.

JUNTOS. Em paralelo, o RenovaBR reuniu no Insper a turma dos os ex-alunos eleitos em 2020 para cargos de prefeito e vereador, a título de aprimoramento. Nesta terça-feira, 14, as duas turmas se encontram para uma troca de experiências.

PRONTO, FALEI! Renan Calheiros, senador (MDB-AL)

“Mais um ataque (de Jair Bolsonaro) maluco à vacina. O País já está enjoando das pirações repetitivas do presidente. Mas isso pode ter explicação.Talvez ele esteja treinando sua neurose obsessiva, pensando no que o espera fora do poder: julgamento, condenação e cadeia. Quer ser declarado inimputável.”