‘Frente à Força Nacional, a criminalidade não avança no Amazonas’, diz coronel Aginaldo

Diante da escalada da violência no Amazonas durante o fim de semana, o comandante da Força Nacional, coronel Aginaldo de Oliveira, afirmou à Coluna que “urge uma ação eficiente” na região, em especial, na capital Manaus. O governador do Estado, Wilson Lima (PSC), solicitou ao governo federal o emprego da Força Nacional e foi atendido pelo presidente Jair Bolsonaro, no início da noite de ontem. A expectativa agora é de que a operação das tropas na região dure por 30 dias. “Frente à Força, a criminalidade não avança”, afirmou Oliveira.

Parceria. “Tenho certeza de que, junto com o aparato de segurança do Estado, vamos, no tempo mais breve possível, voltar à normalidade”, afirmou Oliveira, que não vislumbra a possibilidade de rebeliões em presídios do Amazonas.

Pera aí. Governadores ficaram com a expectativa de que Lima entre com pedido de habeas corpus no STF para evitar a CPI.

Fator… Jair Bolsonaro disse a interlocutores na última semana ter batido o martelo: André Mendonça será o seu indicado ao STF, e Augusto Aras reconduzido à PGR. A expectativa de aliados é de que o anúncio seja feito nesta semana.

…surpresa? Mais ou menos duas semanas atrás, porém, Bolsonaro disse a um aliado que tinha 80% de chances de indicar Mendonça; 19%, Humberto Martins; e 1% para um nome “improvável”. Ou seja…

Passou… Fortemente contemplado por emendas, o presidente da CPMI das Fake News, senador Angelo Coronel (PSD-BA), disse à Coluna que apoiadores bolsonaristas não tentaram obstruir os trabalhos. Segundo ele, foi apenas uma “articulação política”.

…pano. “Isso aí é direito que cada depoente tem. Articular pra não comparecer ou votar para a pessoa aliada não aparecer”, disse. Mensagens obtidas pela PF apontam que bolsonaristas trabalharam para derrubar a convocação de João Bernardo Barbosa, que seria sócio do blogueiro bolsonarista Allan dos Santos.

CLICK. Ministra palaciana Flávia Arruda (à esquerda) recebeu representantes da Frente Nacional de Prefeitos, presidida pelo prefeito de Aracaju, Edvaldo Nogueira.

Fala… Recebidos no Planalto, prefeitos de todo o País relataram a Flávia Arruda que algumas cidades estão gastando até 30% de seus orçamentos com saúde, principalmente nos atendimentos aos pacientes com sequelas da covid-19.

…que eu te escuto. A ministra da Secretaria de Governo ficou de encaminhar as solicitações dos municípios: financiamento da saúde, adequação do Plano Nacional de Imunização, alternativas para a mobilidade urbana e a continuidade do auxílio emergencial.

Boa… Projeto de Cris Monteiro (Novo) aprovado na Câmara de São Paulo tem por objetivo reduzir a evasão escolar. “É preciso reverter o quanto antes essa exclusão. Caso contrário, podemos ter toda uma geração perdida, sem estudos e sem condições de progresso”, diz a vereadora.

…causa. O projeto institui a Política Municipal de Prevenção ao Abandono e Evasão Escolar. Falta a sanção do prefeito. Entre outras iniciativas, o texto prevê ações para tornar as aulas mais atrativas e o acompanhamento dos alunos por meio do celular.

Boa, professor. Tite lembrou ao País que Bolsonaro e cia. não são donos da camisa verde e amarela da seleção nacional.

SINAIS PARTICULARES.

Tite, treinador da seleção brasileira

PRONTO, FALEI!

Eduardo Paes, Prefeito do Rio de Janeiro (PSD): “Nunca é demais lembrar que sem imprensa livre não há democracia. Necessária e no meu pé desde que entrei na vida pública. E é bom que seja assim.”

COM ALBERTO BOMBIG E MARIANNA HOLANDA. COLABOROU PEDRO VILAS BOAS.

