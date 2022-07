Freixo terá mais tempo de TV do que rivais à esquerda, calculam aliados

A aliança do PDT de Rodrigo Neves com o PSD de Felipe Santa Cruz na eleição do Rio não assustou aliados de Marcelo Freixo (PSB). Apesar da junção dos rivais, eles dizem que Freixo ainda terá mais tempo de exposição em TV se fechar a aliança com o PSDB – que eles dão como certa. Serão 2 minutos e 15 segundos para Freixo ante 1 minuto e meio para Neves.

ÚNICA. Freixo tem dito a aliados acreditar ainda que será ajudado pela reprodução no Rio da polarização nacional.