Freixo deve manter apoio a Lula

Marcelo Freixo (PSB) vai oferecer palanque a Lula no Rio mesmo se o PT retirar apoio à sua candidatura, afirmam seus aliados. Eles também descartam a possibilidade de o PSB responder à ameaça de rompimento petista em outros Estados. O impasse será resolvido na política fluminense.

BÊNÇÃO. Antes de colocar a ruptura com Freixo em votação no diretório local, o presidente do PT do Rio, João Maurício de Freitas, visitou o Instituto Lula, em São Paulo, onde recebeu aval para a iniciativa.