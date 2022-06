França quer atacar Tarcísio para frear avanço de Bolsonaro

Márcio França (PSB) tem dito a aliados que vai aumentar o tom das críticas a Tarcísio de Freitas (Republicanos), o nome de Jair Bolsonaro na eleição em São Paulo. Pretende explorar a ligação do partido dele com a Igreja Universal e mostrar que, a seu ver, o candidato não tem nada de bom gestor. A estratégia de debilitar o bolsonarismo, o maior rival do PT na eleição, pode aumentar o cacife de França para seguir na disputa – o PT quer que ele desista por Fernando Haddad. Por esta lógica, França ajuda a evitar que Tarcísio cresça e puxe com ele Bolsonaro no maior colégio eleitoral do país. O raciocínio já chegou às conversas de Lula, que não se mostrou convencido da saída do candidato do PSB da disputa paulista.

PRAZO. Lula não tem feito movimentos para tirar Márcio França da eleição. Nem pediu para o vice, Geraldo Alckmin (PSB), que é amigo de França, intervir. Petistas fixaram como data limite para o desfecho do impasse o próximo dia 15. O deadline não faz parte do calendário de França.

CONJUNTO. A estratégia de atacar Tarcísio agrada também os tucanos, que veem no bolsonarista a sua maior ameaça.

PRONTO, FALEI. Delegado Waldir, pré-candidato ao Senado (União-GO)

“Goiás está dividido: 33% são Lula, 33% Bolsonaro. Eu tenho eleitor tanto na centro-esquerda quanto na centro-direita. Não pode brigar com ninguém.”

CLICK. José Luiz Datena, pré-candidato ao Senado (PSC-SP)

Posou para foto com Tarcísio de Freitas e sofreu críticas de seguidores do aliado nas redes sociais. “Datena jamais”, comentaram os bolsonaristas.