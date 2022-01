Fórum de governadores quer discutir a vacinação de crianças a partir dos 4 anos

Governadores querem iniciar o debate (ou embate) com o governo federal e a comunidade científica sobre a vacinação contra a covid-19 de crianças a partir dos quatro anos de idade. Wellington Dias (PT-PI), coordenador do Fórum dos Governadores do Brasil, diz que o assunto está sendo tratado com a Organização Mundial da Saúde (OMS) e será levado até a Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa), à Fiocruz, aos comitês científicos e aos laboratórios. “Será ainda uma fase preliminar”, afirma ele. Segundo Dias, a ideia de estender a aplicação para as crianças de quatro anos respeita a idade de início da vida escolar dos pequenos. “Abriremos o debate em busca da resposta científica”, diz.

FILA. As crianças de quatro anos, conforme a ideia inicial, começariam a ser vacinadas após o grupo entre cinco e onze ter sido imunizado.

FILA 2. Ainda segundo o coordenador do Fórum dos Governadores do Brasil, os Estados estão se organizando para iniciar a vacinação infantil neste mês dando prioridade às crianças com dificuldade de imunização, como as em tratamento contra o câncer. “Estamos fazendo uma busca ativa.”

DONO… O grande entrave para a vacinação das crianças com menos de cinco anos ainda neste ano estará, obviamente, no governo federal. Marcelo Queiroga tem atuado de costas viradas para os governadores e a comunidade científica do País.

…DA BOLA. Com muita enrolação e inverdades, ele acabou impondo seu calendário.

SINAIS PARTICULARES

Marcelo Queiroga, ministro da Saúde

EFEITO… Katia Abreu (PP-TO) aguardava confiante sua indicação para ocupar a vaga do Senado no TCU para, então, votar a proposta de licenciamento ambiental, da qual é relatora, em discussão na Casa. Interessados no projeto agora se perguntam qual impacto a derrota dela para Antonio Anastasia (PSD-MG) terá no ânimo da senadora.

…COLATERAL. A proposta de licenciamento ambiental enfrenta resistências de Rodrigo Pacheco (PSD-MG), presidente do Senado e um dos “padrinhos” da campanha vitoriosa de Anastasia para o TCU.

BOOK. O britânico Financial Times incluiu Operation Car Wash: Brazil’s Institutionalized Crime, and the Inside Story of the Biggest Corruption Scandal in History, dos brasileiros Jorge Pontes e Márcio Anselmo, na sua lista de livros a serem lidos neste ano.

RECORDE. O Banco do Brasil atingiu o marco inédito de R$ 100 bilhões em operações com recursos do Fundo Constitucional de Financiamento do Centro-Oeste (FCO), contratados entre 1989 e 2021.

RECORDE 2. A expectativa do BB é de que o montante de recursos do fundo previstos para este 2022 alcance a soma de R$ 9,6 bilhões, a serem distribuídos entre as unidades federativas da Região Centro-Oeste e o Distrito Federal.

PRONTO, FALEI!

Damares Alves, ministra de Estado: “Na Bahia, vi a água baixando, e os reais problemas e danos aparecendo. A urgência é manter o povo saudável e em lugar seguro. Há muito risco de doenças.”

CLICK

Ronaldo Caiado, governador de Goiás

Em Cavalcante (GO), uma das cidades atingidas pelas fortes chuvas, Caiado fez atendimento médico e até ajudou a desatolar carros na virada de ano.

COM REPORTAGEM DE ALBERTO BOMBIG, CAMILA TURTELLI E MATHEUS LARA. COLABOROU ELIANE CANTANHÊDE