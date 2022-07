Fora da disputa ao Senado, Damares não vai à convenção de Bolsonaro no Rio

A ex-ministra Damares Alves (Republicanos) não vai à convenção do PL, no Rio, no domingo, que marca o lançamento oficial da candidatura de Jair Bolsonaro. A decisão ocorre após Damares ser preterida por Bolsonaro na disputa ao Senado no DF – o presidente optou pela ex-ministra Flávia Arruda (PL). Até o último instante, Damares dizia acreditar que o presidente não iria interferir.

OCUPADA. A ex-ministra também afirmou que não será candidata a deputada federal, como deseja Bolsonaro. Questionada sobre o motivo de não ir à convenção, Damares disse que fará um procedimento médico.

SÓ UM. Na convenção, só Bolsonaro vai discursar. Michelle Bolsonaro também foi convidada a falar, mas ainda não respondeu se aceita. O plano de governo está nas mãos de Braga Netto, mas ainda será revisado por Flávio Bolsonaro e pelo presidente.