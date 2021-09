‘Fogo amigo’ alveja Tarcísio em sua primeira grande crise no governo Bolsonaro

Tarcísio Freitas viveu ao longo desta semana seu momento mais tenso no governo. Até então queridinho de bolsonaristas e apontado como pragmático na entrega de resultados até por quem não simpatiza com o presidente, o ministro da Infraestrutura virou alvo das redes ao se ver envolvido em um pepino da seara ideológica, na qual a tecnicidade tem pouca serventia. De mãos atadas, Tarcísio foi alvejado pelo fogo amigo dos irmãos caminhoneiros bolsonaristas numa crise em que, para integrantes do governo, só era possível “enxugar gelo”. Foi o preço por ter subido no palanque incendiário de Bolsonaro na Av. Paulista.

O que é isso… A avaliação no Planalto é de que o clima pesou sobretudo diante do desencontro de versões sobre o áudio de Bolsonaro pedindo o fim da greve.

…companheiro? Enquanto Tarcísio aparecia em vídeo confirmando a autenticidade do áudio, o deputado aliado Otoni de Paula (PSC-RJ) afirmava a caminhoneiros que era falso. O ministro se sentiu contrariado.

Tela azul. Nas redes, bolsonaristas ficaram sem norte por horas: replicar a fala do deputado seria contrariar o presidente e o ministro; endossar o discurso de Bolsonaro seria contrariar os caminhoneiros, que pediam o mesmo que as ruas na terça, 7.

Alguém… A principal dificuldade foi a difusão de pautas dos caminhoneiros. Muitas delas, aliás, não exatamente relacionadas às questões das estradas, como a “denúncia” da tal “ditadura do STF”. Nada disso aconteceu em 2018.

…ajuda! A falta de materialidade na demanda dos caminhoneiros fez o governo correr para se prevenir em mais frentes enquanto Tarcísio tentava driblar os problemas. O chamado a Temer foi uma delas, mas não só.

Pera lá. O Ministério da Justiça chegou a notificar representantes de distribuidores e revendedores de combustíveis sobre possíveis práticas abusivas e risco de desabastecimento nos postos durante a paralisação. Membros do Sistema Nacional de Defesa do Consumidor receberam documento com orientações sobre como proceder com alta nos preços sem justa causa.

Efeito… Bastante caro ao bolsonarismo, o apoio ao presidente nas redes balançou com a divulgação da nota sobre o STF, de acordo com dados da .MAP.

…do recuo… O apoio ao presidente no público não militante do Facebook e Twitter, que já era baixo (14%), caiu para 11%. Entre perfis de direita, em que Bolsonaro impera, também houve queda: os 97% de apoiadores viraram 91%.

…nas… Entre esses usuários, assuntos como ensino a distância, emprego e saúde mental superaram temas políticos. A greve dos caminhoneiros foi apenas o 7.º assunto mais discutido; a nota de recuo, o 13.º.

…redes. Somado ao rescaldo da discussão sobre os atos de terça, 7, os temas tiveram apenas 21% de apoio entre os perfis analisados – um saldo desfavorável ao governo.

Perfil. O auditor Dagoberto Lemos, que Flávio Bolsonaro quer emplacar como corregedor da Receita, recebe o que a direita chama de “bolsa ditadura” e é simpatizante do PT. Não está fácil a vida dos bolsonaristas.

Tropa… Por trás das versões, a verdade é que Rodrigo Pacheco (DEM-MG) cancelou as sessões do Senado nesta semana porque foi avisado, na própria terça-feira, Sete de Setembro, que havia risco de manifestantes bolsonaristas invadirem o Congresso Nacional no dia seguinte aos atos.

…de choque. Pacheco orientou o contingente da Polícia Legislativa para proteger os acessos ao prédio. O risco não se confirmou, mas a situação permanecia tensa até a quinta-feira, 9.

Correção. A Coluna errou ao afirmar, na quinta-feira, 9, que Gael, de 5 anos, é filho de Ciro Gomes com Giselle Bezerra. Ele é filho do presidenciável do PDT com Zara Castro.

COLABOROU ELIANE CANTANHÊDE

PRONTO, FALEI!

Marina Silva, ex-ministra do Meio Ambiente

“Depois da tentativa de propina na vacina, dos danos na economia, de tanta gente com fome e de atacar ao STF, Bolsonaro quer ‘conversar’. Não dá mais.”