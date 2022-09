Focados nas próprias campanhas, bolsonaristas ignoram relatório do PL sobre urnas

Com a confusão instalada no PL, o partido de Bolsonaro, correligionários do presidente disseram estar mais ocupados com as suas próprias campanhas do que com o relatório encomendado pela sigla com informações falsas sobre as urnas eletrônicas. Nem Bolsonaro e filhos, que costumam reverberar essas teorias, postaram ou falaram do documento em suas redes.

DONO. O problema virou exclusividade de Valdemar Costa Neto, que tem dito esperar que a poeira baixe para responder ao TSE, que pediu explicações.

Sinais Particulares, por Kleber Sales. Valdemar Costa Neto, presidente do PL