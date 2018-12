Floriano Pesaro será secretário no governo Bolsonaro

O futuro ministro da Cidadania, Osmar Terra, deve anunciar ainda hoje o nome de Floriano Pesaro para ser o secretário de assistência social no Ministério da Cidadania. Pesaro é ligado ao ex-governador de São Paulo e presidenciável derrotado Geraldo Alckmin. No governo do tucano ele foi secretário de desenvolvimento social, responsável por um dos principais programas vitrines da gestão do tucano, o Bom Prato. Ele tentou a reeleição de deputado federal, mas sem sucesso.

Pesaro chegou a disputar prévia para a eleição ao governo de São Paulo, mas perdeu para João Doria. Ele chegou a receber convite do prefeito de São Paulo, Bruno Covas (PSDB), para ocupar uma das subprefeituras, mas declinou.

Pesaro também é próximo do ex-presidente Fernando Henrique Cardoso.

(Naira Trindade, Pedro Venceslau e Adriana Ferraz)