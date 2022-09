Flávio Rocha diz que empresário deve ficar ‘na moita’ nesta eleição

Flávio Rocha, da Riachuelo, apoiou Bolsonaro em 2018. Nesta eleição, o empresário diz que não pretende se posicionar. “Eu dizia que os empresários tinham que sair da moita. Hoje eu já digo o contrário, para ficar na moita mesmo. É um momento difícil para a liberdade de expressão”, disse à Coluna.

OPÇÕES. Em campanha em PE, o presidente do União Brasil, Luciano Bivar, disse que abriu mão de boas ofertas ao romper com Bolsonaro. “Era muito fácil estar junto do governo, ter um ministério, dois, ter me oferecido ser embaixador…”, disse.