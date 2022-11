Flávio Dino (PSB) quer punição para diretor-geral da PRF

Ainda que defenda um governo de concertação sob Lula, o senador eleito Flávio Dino (PSB-MA) afirma que não pretende deixar passar em branco a conduta do diretor-geral da PRF, Silvinei Marques. À revelia de determinação do TSE, ele ordenou operações nas estradas majoritariamente no Nordeste no dia da eleição. Para Dino, foi uma sabotagem.

ME AGUARDE. “Que nunca mais se repita. É uma lança no peito da democracia, como as fake news. Que no futuro ninguém pense em usá-las novamente”, afirma Dino. O deputado Paulo Teixeira (PT-SP) questionou a atuação do chefe da PRF nos bloqueios de caminhoneiros vis-à-vis com a feita no Nordeste.

CRESCE. A PRF e a Infraestrutura apresentaram versões diferentes das interrupções nas estradas no dia seguinte à eleição – na divulgação da PRF, o número era maior e crescente.