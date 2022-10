Flávio Bolsonaro faz ato de campanha em prefeitura de Três Rios e moradores reclamam

A passagem do senador Flávio Bolsonaro (Republicanos-RJ) pela cidade de Três Rios, no interior do Rio, provocou uma onda de acusações contra ele e o prefeito Joacir Barbaglio Pereira (PL).

Flávio foi à cidade pedir votos para Jair Bolsonaro (PL) e apareceu na sacada da prefeitura junto com o prefeito e assessores, todos vestidos com camisas de campanha e acenando 22 com as mãos.

Nas redes sociais, moradores acusaram os políticos de crime eleitoral por usar o edifício público para um comício.

“O prefeito pode e deve assim como qualquer outro cidadão escolher e trabalhar para qualquer candidato, desde que respeite os devidos dispositivos legais”, escreveu um internauta chamado Paulo Cordeiro na postagem feita pelo jornal local A Voz Paraíba do Sul.

Outros, como Marcus Vinicius, defenderam a aparição de Flávio na prefeitura. “No país que o descondenado é candidato a presidente: TUDO PODE!!!!”, escreveu.

Procurado, o prefeito enviou nota negando que o ato na prefeitura tenha sido um comício. “Não houve ato de campanha ou pedido de votos, apenas o senador e o prefeito foram olhar a grande quantidade de apoiadores que estavam na praça que fica em frente ao prédio”.