Flávio Bolsonaro na defesa da F-1 no Rio

Nos bastidores do poder, a disputa Rio-São Paulo pelo GP Brasil de F-1 está antecipando um embate que muitos esperavam ver apenas em 2022: Jair Bolsonaro vs João Doria.

Quem primeiro comprou a ideia de tirar a corrida de SP foi o senador Flávio Bolsonaro. O 01 colocou o pai no circuito.

O curioso é que, no Rio, o grande defensor do interesse de Doria em manter o GP em SP é justamente o empresário Paulo Marinho, suplente de Flávio no Senado e ex-aliado dos Bolsonaros.