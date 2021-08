Flávia Arruda articula MP que permitirá tratamento oncológico via oral

A ministra Flávia Arruda, da Secretaria de Governo, promoveu uma reunião do colega Marcelo Queiroga da Saúde com a Frente Parlamentar da Saúde e a bancada feminina da Câmara para discutir uma MP que permitirá o tratamento oncológico via oral.

Flávia decidiu organizar o encontro para dar maior transparência à busca da solução para o tema que afeta milhões de pessoas em todo o Brasil.

A reunião presencial e online abre o diálogo sobre as mudanças no assunto. O ministro Queiroga se comprometeu com uma nova reunião para discutir cada ponto da MP que cria a Lei da Saúde Suplementar. E também abrirá debate com especialistas e grupos da sociedade civil.