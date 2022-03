FHC questiona a reeleição no Brasil em documentário sobre seus anos de mandato; veja trailer

O ex-presidente da República Fernando Henrique Cardoso (PSDB) lança este mês o documentário O Presidente Improvável, em que conversa com 20 lideranças como Bill Clinton, Gilberto Gil e Pedro Malan sobre os anos de seus dois mandatos presidenciais (1995 a 2002) e o Brasil atual.

No trailer que será divulgado nesta quarta-feira, 16, o tucano volta a questionar a reeleição no sistema político brasileiro. Ele próprio disputou e ganhou a reeleição em 1998 para um segundo mandato no Planalto. Foi acusado por opositores de “comprar” a reeleição, o que sempre negou. Em artigo no Estadão em 2020, ele chamou de “erro” ter defendido e apoiado a reeleição.

FHC diz no documentário que decidiu por conta própria não ser mais ativo na política depois do fim de seus mandatos. “Depois que deixei a Presidência, não fui mais nada. Não quis ser. Mas se não houver vozes que falem, não acontece nada. A nós, só resta falar”.

Produzido pela Giros Filmes e dirigido por Belisario Franca, O Presidente Improvável estreia nos cinemas dia 31.

Veja o trailer: