Felipe Neto narra nova propaganda de Lula na TV

O youtuber Felipe Neto gravou como narrador de parte da nova propaganda eleitoral do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), veiculada na noite desta terça-feira (27).

“Enquanto as armas deles são pistolas e fuzis, a nossa arma é o voto. E, nessa eleição, votar no Lula vai muito além de votar no candidato. É votar pela paz, pelo respeito, por um país mais justo e solidário”, afirma Neto na peça publicitária.

“Falta pouco, muito pouco, para a gente começar um novo país. A mudança tem data, 2 de outubro”, acrescenta o youtuber.

Durante a narração de Neto, a campanha de Lula incluiu inicialmente imagens de Jair Bolsonaro (PL) e dos filhos segurando armas.

Lula, por outro lado, aparece ao lado de autoridades internacionais, como o presidente da França, Emmanuel Macron, e a ex-chanceler da Alemanha Angela Merkel.