Feliciano de olho na chapa de Bolsonaro em 2022

O enfático aceno de Jair Bolsonaro à reeleição, justamente no meio do eleitorado evangélico, fez o deputado Marco Feliciano (Podemos-SP) sonhar mais alto. O pastor, um dos mais expressivos líderes do grupo religioso, está de olho na Vice-Presidência em 2022. “Só de evangélicos no País são 60 milhões. Seria uma chapa dos sonhos”, disse à Coluna. À medida que Hamilton Mourão se afasta, Feliciano se aproxima de Bolsonaro. Dede março, quando virou vice-líder, o deputado passou a frequentar o Planalto e viaja ao lado do presidente.

Pede pra sair. Em abril, Feliciano protocolou impeachment de Mourão. Era crítico de Santos Cruz também. Ontem, ele foi ovacionado ao lado de Bolsonaro na Marcha para Jesus.

Real… Para governistas, a declaração do presidente de que pretende disputar a reeleição foi obra da “espontaneidade bolsonariana”.

… politik. Sem, porém, deixar de enxergar cálculo no gesto. “Vai arrumar a casa para entregar para quem? Ciro? Marina? Doria?”, disse um aliado.

Entre amigos. General Ramos já caiu nas graças da bancada evangélica. Por ser discreto, poucos sabem que ele é evangélico também.

Tá osso. Em mais uma queda de braço vencida pela ala ideológica, a comunicação de Hamilton Mourão está mudando. A pressão para manter o vice-presidente calado surtiu efeito. André Stumpf, então chefe de sua assessoria, pediu demissão.

CLICK. Davi Alcolumbre passou seu aniversário em Petrolina. Estiveram presentes na reunião Fernando Bezerra, Augusto Coutinho, Elmar Nascimentos, entre outros.

Uni-vos… Ex-ministros de Ciência e Tecnologia se reúnem, pela primeira vez, no dia 1.º de julho na UFRJ.

… também. Ao menos sete já confirmaram presença, entre eles: Aloizio Mercadante, José Goldemberg e Celso Pansera. Encontro similar já aconteceu com ex-titulares da Educação, Meio Ambiente e Justiça.

SINAIS PARTICULARES.

Felipe Rigoni, deputado federal (PSB-ES)

Do teto. Rodrigo Maia decidiu criar uma comissão especial para a PEC que regulamenta o teto dos gastos. Escolheu Felipe Rigoni (PSB-ES) para relatar.

PRONTO, FALEI!

Major Olimpio, líder do PSL no Senado: “Onde ele vai os eleitores pedem que ele avance para oito anos. Meu candidato em 2022 é Bolsonaro para reeleição”, sobre a declaração do presidente.

COM REPORTAGEM DE ALBERTO BOMBIG, JULIANA BRAGA E MARIANNA HOLANDA