Possível federação entre União e PP divide integrantes das siglas

A possibilidade de fusão ou federação entre PP e União Brasil incomodou membros das duas siglas, especialmente aqueles que são adversários entre si nos Estados.

Um dos quadros mais expressivos do PP, a senadora eleita Tereza Cristina (MS) demonstrou insatisfação com a ideia de uma fusão porque o arranjo pode obrigá-la a dividir o partido com um de seus principais adversários no Estado, o ex-ministro Luiz Henrique Mandetta (União), com quem teve um embate duro na disputa ao Senado.

Na reta final da campanha, Mandetta chegou a pedir impugnação da candidatura de Tereza alegando que ela teria participado da inauguração de uma obra em plena campanha, o que é vedado. Tereza também conseguiu decisão judicial favorável para retirar do ar uma propaganda eleitoral divulgada pela campanha do ex-ministro que relacionava Tereza à política de Jair Bolsonaro durante a pandemia da Covid-19.

Procurada, Tereza afirmou que não conversou ninguém da direção nacional sobre o assunto.

Nos bastidores, outro que demonstrou descontentamento foi o líder do governo na Câmara, Ricardo Barros (PP). Ele tem dito aos colegas que não vê como o arranjo vingar sem a adesão dos correligionários. O mesmo tem ocorrido com parlamentares do União Brasil, que, assim como no PP, dizem não ter sido procurados para debater a questão.

“Com relação à fusão, federação, o que é for, isso é discussão de um ou dois na cúpula. Não tem nenhuma ressonância na base. Sou absolutamente contra. A gente nem digeriu a primeira fusão, já querem fazer a segunda. Tem que ser discutido amplamente”, afirma o deputado eleito Mendonça Filho (União-PE), que promete liderar posição contrária à fusão no União Brasil.

O deputado reeleito Dudu da Fonte (PP-PE) expressou, em tom bem humorado, um questionamento que circula nas conversas dos parlamentares. “Pode até ter chance de prosperar, mas quem vai ser o presidente? É a pergunta que fica. Se for Dudu da Fonte, aí acho que tem alguma chance”, disse, aos risos. Ele ironizou o fato de as legendas terem diversas lideranças, como Ciro Nogueira e Arthur Lira, pelo PP, e Luciano Bivar e ACM Neto, no União, e faltar cargos de direção para todos.

Diante das resistências e de entraves burocráticos, a ideia de um bloco parlamentar ganhou força como forma de garantir prioridade para as legendas na divisão das comissões no Congresso, em fevereiro. O presidente Jair Bolsonaro (PL) acompanha os movimentos com atenção para evitar divergências na sua base.

Ontem, Arthur Lira (PP-AL) voltou a afirmar que a aliança sairá do papel. “Fusão ou federação acontecerá”, disse à Coluna. Para ele, é possível reabrir prazo para federação a cada eleição, até seis meses antes de cada pleito.