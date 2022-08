Febraban negocia com Lula e também quer chamar Tebet e Ciro para encontros

Além de Jair Bolsonaro (PL), a Febraban abriu tratativas com representantes da campanha de Luiz Inácio Lula da Silva (PT) para convidá-lo para almoçar na entidade. Simone Tebet (MDB) e Ciro Gomes (PDT) também serão chamados. Ainda não há data fechada, mas a Febraban havia deliberado fazer todos os encontros em agosto.

ROMARIA. Na semana passada, Paulo Guedes esteve em evento da XP. O ministro acertou participar de outro no BTG, dia 18, junto com Arthur Lira, e também confirmou presença no Santander no fim do mês.