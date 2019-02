Fatura de apoio ao PT chega atrasada para Renan

Coluna do Estadão

Renan Calheiros (MDB) subestimou a força da opinião pública e a conta pelo apoio ao PT, que não havia chegado nas urnas, foi apresentada a ele ontem. Pressionados pelas redes sociais e pela onda bolsonarista-antipetista, colegas de Renan ajudaram o ministro Onyx Lorenzoni a colocar Davi Alcolumbre (DEM-AP) na presidência do Senado. Daqui para a frente, no entanto, é que começa o grande desafio do chefe da Casa Civil. Rachada ao meio, a Casa deverá ter dificuldade em formar consensos. José Maranhão, aliado de Renan, diz: “O governo vai precisar de habilidade”.

O sobrevivente. Ao desistir da sua candidatura, Renan Calheiros deixou um recado bem claro para o PSDB e para Flávio Bolsonaro (PSL-RJ): não renunciará ao mandato e estará ali para dificultar a vida de seus opositores.

Meu gabinete… Antes de deixar o mandato, o senador Vicentinho Alves (PR-TO) resolveu passar o gabinete que ocupava para Ângelo Coronel (PSD-BA). O local estava reservado pela presidência da Casa para Irajá Abreu (PSD-TO), desafeto político de Alves.

…minha vida. Irajá fez valer seu direito e foi até o local tomar posse do espaço, mas Coronel fincou pé, conseguiu uma liminar e disse que não sairia do gabinete. Depois de muita conversa e até da participação da Polícia Legislativa, Coronel desocupou o espaço.

Tchererê. O deputado Sóstenes Cavalcante (DEM-RJ) vai propor novos limites de valor para apresentações culturais dentro da Lei Rouanet. No levantamento que seu gabinete fez, achou, por exemplo, autorização de captação em R$ 7,5 milhões para 14 apresentações de Michel Teló.

Mágoa. O governador João Doria (PSDB-SP) não perdoa seu antecessor Márcio França (PSB) pelo cancelamento da PPP da Linha 6 do Metrô e pela nomeação do presidente do Sebrae-SP, medidas tomadas quando o tucano já estava eleito governador.

Cânone. Michel Temer leu a biografia do ex-embaixador Rubens Barbosa, Um Diplomata a Serviço do Estado. Gostou tanto que ligou para o amigo e disse que pensa em publicar suas memórias no mesmo formato de entrevistas.

SINAIS PARTICULARES. Renan Calheiros (MDB-AL), senador

Cabo… Companhias aéreas estão preocupadas com a provável evolução da queda de braço entre funcionários da Receia Federal e a Anac. Na semana passada 80 passageiros perderam conexão de um voo internacional em Guarulhos (SP) por conta da operação tartaruga de funcionários da Receita. Outro voo inteiro passou pelo pente-fino.

…de guerra. Os funcionários da Receita não querem ser enquadrados no decreto que obriga seus funcionários a passar pelo raio x para circular em áreas restritas dos aeroportos.

CLICK. Agora eleito presidente do Senado, Davi Alcolumbre deu carona já no carro oficial ao colega Randolfe Rodrigues, na manhã de ontem. Vizinhos, tinham reunião.

No aguardo. A prefeitura de São Bernardo recebeu um ofício do Exército para deixar tudo pronto para receber Lula, caso ele consiga autorização para comparecer à Missa de Sétimo Dia de seu irmão Vavá.

Com a palavra. A Renova, fundação criada para administrar as reparações às vítimas do rompimento da barragem do Fundão, em Mariana, diz que foram destinados R$5,2 bilhões para 42 frentes de atuação em 39 municípios. Segundo a AGU, a Renova resiste a cumprir suas obrigações.

A SEMANA

Segunda-feira, 4

Ministro Sérgio Moro apresenta o Projeto de Lei Anticrime

Antes de enviar o texto ao Congresso, o ministro da Justiça fará reunião com governadores para mostrar as propostas.

Terça-feira, 5

Doria reúne o Comitê Gestor de Parcerias Público-Privadas

No encontro, o governador definirá os projetos prioritários de sua gestão. A PPP dos presídios deve entrar na lista.

COM REPORTAGEM DE JULIANA BRAGA E MARIANNA HOLANDA. COLABOROU FABIO LEITE.

