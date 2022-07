Família de petista morto diz que delegada ignorou investigação em celular

Advogados da família de Marcelo de Arruda, petista morto a tiros pelo bolsonarista Jorge Guaranho em Foz do Iguaçu, afirmam que a delegada Camila Cecconello, responsável pelas investigações, ignorou requerimento no qual pediam a apreensão do celular e do computador do suspeito, para verificar possível participação de terceiros e a motivação do crime. O pedido foi feito na última quarta. O Ministério Público também não foi ouvido, afirma a defesa, após ter requisitado que a família pudesse indicar testemunhas. A apresentação do relatório policial pegou advogados de surpresa. “A impressão é que se tentou evitar o aprofundamento de uma investigação que pudesse levar ao crime de ódio”, diz o advogado Daniel Godoy.

NEGATIVO. A Justiça do Paraná negou pedido do Sindicato dos Agentes Penitenciários Federais de Catanduvas de participar da defesa de Jorge Guaranho. O juiz Gustavo Germano Francisco Arguello diz que o processo não tem relação com a profissão dele.

PRONTO, FALEI! Ana Amélia, pré-candidata ao Senado (PSD-RS)

“É a PEC do óbvio. Não se pode autorizar despesas com impacto sobre municípios sem apontar a fonte”, diz, sobre proposta dela aprovada na quinta no Congresso.

CLICK. Simone Tebet, presidenciável do MDB

Reuniu-se com o governador do Espírito Santo, Renato Casagrande (PSB), aliado de Lula que dará palanque também à terceira via.